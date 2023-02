Sängerin Pink wurde gewarnt: Kinder beenden ihre Karriere

Davon hat sich Pink (43) wohl nicht beeindrucken lassen! Die Sängerin ist mittlerweile stolze Mama zweier Kinder: Willow Sage Hart (11) und Jameson Moon Hart (6). Beide gehen aus ihrer Ehe mit Motocross-Fahrer Carey Hart (47) hervor, dem die Songwriterin bereits 2006 das Jawort gab. Der erfolgreichen Musikerin ist es jedoch abgeraten worden, früh Nachwuchs zu bekommen. Denn Kinder würden Pinks Karriere angeblich schaden!

"Jeder sagte mir, dass wenn ich jetzt Kinder bekäme, wäre meine Karriere beendet", erinnert sich die "Just Give Me A Reason"-Interpretin in der "The Zane Lowe Show". Dabei sei genau das Gegenteil eingetreten! "Als ich mein erstes Kind bekommen hatte, hat mich das für die Welt weicher gemacht", erklärt sie. Genau zu diesem Zeitpunkt habe Pinks Karriere erst so richtig angefangen. "Ich habe schon viele Dinge davor gemacht, doch da habe ich erst so richtig begonnen, mich selbst zu verstehen, die Welt zu verstehen und meinen Platz darin", führt die 43-Jährige aus.

Pink selbst habe eine schwere Kindheit gehabt. Denn ihr Vater war beim Militär und sei sehr streng in seiner Erziehung gewesen. Generell habe es in der Familie der zweifachen Mama kaum Austausch über Befindlichkeiten gegeben. Diesen Fehler wolle die Pop-Rock-Sängerin nicht begehen. "Meine Kinder sind sehr sensibel. Ich habe gelernt, dass es im Leben darum geht, miteinander zu sprechen", erzählt sie im Interview mit RTL.

Getty Images Carey Hart, Willow Hart, Jameson Hart und Pink bei den American Music Awards 2022

Getty Images Pink bei den American Music Awards 2022

Getty Images Jameson Moon Hart, Pink und Willow Sage Hart, 2021

