Vom Herd auf die Bühne: "Let's Dance"-Kandidat Ali Güngörmüs

Was ist eigentlich über den Let's Dance-Kandidaten Ali Güngörmüs (46) bekannt? Bereits kommenden Freitag werden sich wieder einmal allerlei Stars und Sternchen auf das Tanzparkett wagen und versuchen in die Fußstapfen von Vorjahressieger René Casselly (26) zu treten. Neben der einstigen Bachelorette Sharone Battiste (31) oder Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) wird auch der Fernsehkoch Ali sein Können beweisen. Hier erfahrt ihr alles über die TV-Bekanntheit!

Laut RTL wurde der heute 46-Jährige in der Türkei geboren und lebte dort bis zu seinem zehnten Lebensjahr. Sein Vater war bereits vor Alis Geburt nach Deutschland ausgewandert – er folgte schließlich mit seiner Mutter und seinen sechs Geschwistern. Nach dem Schulabschluss in München absolvierte der Moderator erst eine Lehre zum Koch und arbeitete sich immer weiter hoch, bis zum Michelin-Stern und zum eigenen Restaurant. Seiner herzlichen und offenen Art verdankt er heute seine Fernsehkarriere. Ali bewies sich als Entertainer schon bei der Show "Küchenschlacht", bei Grill den Henssler oder bei Kitchen Impossible.

Ab dem 17. Februar wir er also statt den Kochlöffel das Tanzbein schwingen. In einem Video auf dem Instagram-Kanal der Show verrät Ali lachend: "Ich liebe es, zu tanzen, ich liebe Musik und ich liebe gutes Essen. Das passt doch dann." Er habe aber auch Respekt vor der Herausforderung. "Also vor dem Training, vor meiner Tanzpartnerin, vor der Show. Ich meine, ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Man muss auch viel trainieren und viel Disziplin haben."

gbrci / Future Image / ActionPress Ali Güngörmüs, Fernsehkoch

Instagram / ali_guengoermues Ali Güngörmüs, TV-Koch

Gulotta,Francesco / ActionPress Ali Güngörmüs, Fernsehkoch

