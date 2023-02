Zwischen Sport und Familie: Das war Tim Lobingers Leben!

Tim Lobinger führte ein bewegtes Leben! Gestern Abend war bekannt geworden, dass der Stabhochspringer mit nur 50 Jahren verstorben ist. Zuvor hatte er erneut gegen Krebs gekämpft und zeigte sich wenige Tage vor seinem Tod noch sehr optimistisch. Fans, Freunde und Kollegen trauern um den ehemaligen Megasportler. Zu seinen Lebzeiten sammelte Tim viele schöne Erinnerungen – von sportlichen Erfolgen bis hin zur Liebe für seine Kinder.

Tim (✝50) zählte in den 1990ern zu den besten Stabhochspringern Deutschlands und auch Europas. 1998 war er Europameister in Valencia geworden. Zudem erkämpfte er sich danach eine Silber- und Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 2002 und 2006. 2003 setzte der Leichtathlet sich gegen die Konkurrenz durch und wurde Weltmeister in der Halle. Zudem hält Tim bis heute den Rekord im Zehnkampf – 1999 sprang er in dem Wettbewerb 5,76 m hoch. Bis heute schaffte kein anderer Sportler mehr in dieser Disziplin.

Tim war insgesamt zweimal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit der ehemaligen Dreispringerin Petra Lobinger entstammen Tochter Fee und Fußballprofi Lex Tyger (24). Von 2011 bis 2017 war er mit Alina Baumann verheiratet – mit ihr bekam er einen weiteren Sohn namens Okkert. Seine Kinder bedeuteten Tim alles. Im Netz hatte er immer wieder mit süßen Fotos gezeigt, wie stolz er auf seinen Nachwuchs war.

Anzeige

Getty Images Tim Lobinger, ehemaliger Stabhochsprung-Star

Anzeige

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger mit seinen Kindern Fee, Okkert und Lex Tyger im Dezember 2017

Anzeige

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger und sein Sohn Okkert im März 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de