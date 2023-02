"Ein Vorbild": Joshua Kimmich trauert um Freund Tim Lobinger

Joshua Kimmich (28) hat einen schweren Verlust zu verkraften. Tim Lobinger (✝50) hatte den Krebs eigentlich schon einmal besiegt, doch die Erkrankung kehrte zurück. Vor einigen Tagen ist der ehemalige Leichtathlet im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Viele Prominente wie Sabrina Mockenhaupt (42) oder Marlene Lufen (52) nahmen bereits Abschied von dem Stabhochspringer. Nun widmete auch der Kicker Joshua seinem verstorbenen Freund liebe Worte.

"Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, was du für mich warst und bleibst", begann Joshua seinen rührenden Post auf Instagram. "Ich habe dich mehr bewundert als jeden anderen. Ich habe immer zu dir aufgesehen, weil du in allen Bereichen des Lebens eine Inspiration und ein Vorbild für mich bist. Du warst und bleibst mein Antrieb, mein Motor und meine Motivation." Schlussendlich bedankte er sich bei seinem Freund: "Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Deine Werte werden mich immer prägen und begleiten." Dazu teilte der Kicker einige Aufnahmen der beiden.

Vor rund drei Jahren sprach Joshua mit Kicker offen über Verletzungsprobleme in der Jugendzeit. In den Griff bekommen habe es der Nationalspieler auch mit der Hilfe von Tim: "Das hat schlussendlich, glaube ich, sogar meine Karriere gerettet, weil ich da wirklich die Basis geschaffen habe mit sehr guten Physiotherapeuten wie Alexander Sekora und einem sehr guten Athletiktrainer Tim Lobinger."

Joshua Kimmich und Tim Lobinger

Tim Lobinger und Joshua Kimmich

Joshua Kimmich, Fußballstar

