Mit Fußball-Stars: So lief Tim Lobingers Trauerfeier ab

Tim Lobinger (✝50) wird die letzte Ehre zuteil. Am 16. Februar starb der ehemalige Stabhochspringer. Der Sportler erlag einer schweren Krebserkrankung. Familie, Freunde und Fans zeigen sich bestürzt über den Tod des gebürtigen Rheinbachers. In einem Interview gab seine Witwe Alina offen preis, wie und mit wem der 50-Jährige seine letzten Stunden verbrachte. Jetzt nahmen Tims Weggefährten im Rahmen einer bewegenden Trauerfeier Abschied.

RTL war in München vor Ort, wo die Trauerfeier für Tim stattfand. Unter Familie und Freunden, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen, befanden sich auch die Fußball-Stars Joshua Kimmich (28), Leroy Sané (27) und Mario Gomez (37). Seine Witwe Alina und ihr gemeinsamer Sohn Okkert waren ebenfalls vor Ort. Die Trauergäste hielten jeweils eine weiße Rose in der Hand. Als die Trauerfeier begann und der Pfarrer eine Ansprache hielt, lief das Lied "Fix You" von Coldplay.

Noch Tage vor seinem Tod zeigte sich Tim im Netz ganz optimistisch. Außerdem hatte der Familienvater eine neue Liebe. "Sie ist die starke Frau an meiner Seite. Ohne meine Freundin würde ich das alles nicht schaffen. Ihre ständige Unterstützung, ihr großer Rückhalt. Sie ist mein Motivator", schwärmte Tim von seiner Liebsten im Interview mit der Bild.

Anzeige

Getty Images Leroy Sané, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Mario Gómez bei einem Bundeligaspiel in Stuttgart im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Tim Lobinger bei der José Carreras Gala 2018 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de