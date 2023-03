Stars in Tränen: So emotional war Tim Lobingers Trauerfeier

Diese Promis nehmen Abschied! Tim Lobinger (✝50) war deutscher Welt- und Europameister im Stabhochspringen. 2011 nahm er an der vierten Staffel Let's Dance teil, in der er mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (40) den vorletzen Platz belegte. Nach zahlreichen Erfolgen verstarb der ehemalige Sportprofi am 16. Februar 2023 an Leukämie. Im Münchner Waldfriedhof nahmen diese deutschen Stars nun Abschied von Tim.

Bunte verfolgte die Trauerfeier des Stars, die im kleinen Kreis stattfand. Neben seiner Familie waren auch einige deutsche Stars anwesend. Sportmoderatorin Andrea Kaiser (41) teilte ihre schönsten Momente mit dem Verstorbenen: "Wir haben zweimal in Südafrika zusammen Silvester gefeiert." Auch Mareile Höppner (45) war eine enge Freundin des Sportprofis. "Natürlich sind wir heute alle [...] in unserer Trauer und in unserem Schmerz vereint", erzählte sie.

Zusammen ließen die Trauergäste bunte Luftballons steigen, als Erinnerungen an ihren gemeinsamen Freund. "Irgendwo ist er dort oben immer noch da", beschrieb Mareile. Das sei für sie ein tröstendes Gefühl an diesem schweren Tag. Auch Josef Ströberl nahm an der Trauerfeier teil. Er spendete dem Sportler Stammzellen und verschaffte ihm damit kostbare Lebenszeit. Josef erzählte, dass Tim ihm dankbar gewesen sei, weil er ihm das Wichtigste geschenkt habe: Zeit mit der Familie.

Getty Images Tim Lobinger, ehemaliger Stabhochsprung-Star

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger mit seinem Sohn Okkert

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, Ex-Profisportler

