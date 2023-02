Tim Lobinger starb kurz vor den Geburtstagen seiner Kinder

Das wird mit Sicherheit nicht leicht für seine Kinder. Der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger (✝50) ist am Donnerstag im Alter von 50 Jahren an Krebs verstorben. Auch wenn die Krankheit bei ihm zunächst geheilt schien, konnte er den Kampf dagegen am Ende nicht gewinnen. Der Sportler hinterlässt drei Kinder – zwei von ihnen haben in wenigen Tagen Geburtstag. Ihren großen Tag müssen Tims Kinder nun erstmals ohne ihren Papa verbringen.

Die 28-jährige Fee, ihr fünf Jahre jüngerer Bruder Lex Tyger und der siebenjährige Okkert machen derzeit eine ziemlich schwierige Zeit durch. Dabei feiert Lex am 22. Februar seinen 24. Geburtstag. Bloß wenige Tage später wird auch seine ältere Schwester ein Jahr älter. Es wird das erste Mal sein, dass sie diesen Tag ohne ihren geliebten Vater Tim verbringen.

Auf Instagram postete Tim einige Tage vor seinem Tod ein Bild von sich. Der Beitrag zeigte, dass er zu dem Zeitpunkt noch voller Lebensmut war. Seine Hashtags dazu waren zum Beispiel "Energie", "Gute Tage" und "Glaube an das Training".

Tim Lobinger, 2019

Tim Lobinger und sein Sohn Okkert im März 2017

Tim Lobinger im Februar 2022

