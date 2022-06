Tim Lobinger führte seine Tochter trotz Krebs zum Traualtar

Tim Lobinger (49) schöpfte für seine Tochter neue Kraft. 2017 erkrankte der ehemalige Profisportler zum ersten Mal an Leukämie. Nach seinem jahrelangen Kampf gegen die Krankheit konnte der einstige Stabhochspringer Anfang des Jahres endlich aufatmen – laut den Ärzten habe er den Krebs besiegt. Doch nur wenige Monate später wurde bei dem dreifachen Vater erneut Leukämie diagnostiziert. Doch Tim ließ sich von seiner Erkrankung nicht davon abhalten, seine Tochter Fee zum Traualtar zu führen.

Im Interview mit Bunte schwärmte der 49-Jährige von dem besonderen Ereignis. "An diesem Tag war ich nur der Vater der Braut, nicht der krebskranke Tim. Das tat mir unheimlich gut", verriet der Ex-Sportler. Dass er der Trauung seiner Tochter beiwohnen konnte, grenze an ein kleines Wunder, denn Tim lag auf der Intensivstation. Doch da seine Blutwerte sich plötzlich verbessert hatten, erlaubten ihm die Ärzte, an der Hochzeit teilzunehmen. "Als ob der liebe Gott wollte, dass ich meine Tochter zum Traualtar führe", meinte Tim.

Aus Momenten wie diesen schöpfe der einstige Leichtathlet Kraft. "Diese positiven Emotionen sind mein Treibstoff. Manchmal stottert mein Motor oder er geht fast aus, aber mit solchen Erinnerungen fülle ich meinen Tank wieder auf", erklärte Tim. Ebenso helfe es ihm, sich Lebensziele zu setzen.

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, ehemaliger Sportler

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger, Ex-Profisportler

ActionPress Tim Lobinger, 2019

