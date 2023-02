Anna Heiser gewährt neue Einblicke in ihren Mama-Alltag!

Anna Heiser (32) erzählt offen über ihr Leben als Zweifachmama! Nach der Geburt von ihrem kleinen Leon im Jahr 2021 konnten sich die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Partner Gerald Heiser erneut über Nachwuchs freuen: Ihre gemeinsame Tochter Alina erblickte im November das Licht der Welt. Seitdem teilt die Influencerin gerne Neuigkeiten mit ihren Followern – so auch jetzt: Im Netz spricht Anna darüber, ob sie ihre Kleine stillt oder nicht!

Via Instagram stellt sich Anna am Donnerstag den neugierigen Fragen ihrer Community und verrät, dass sie ihre Tochter stillt. "Und das klappt zum Glück sehr gut!", verrät sie in ihrer Story. Wegen einer bevorstehenden Operation müsse sie ihren jüngsten Sprössling jedoch schon bald an die Flasche gewöhnen – jedoch nur vorübergehend, wie sie erklärt: "Danach möchte ich aber weiter stillen."

Bereits vor einigen Tagen plauderte sie aus, wie das Paar zu dem Namen ihrer Tochter gekommen sei. "Marikka stand schon immer fest, denn es war der Name von Geralds Mama", berichtete sie. Auf den Namen Alina waren die zwei jedoch auf andere Weise gekommen: "Gerald und ich haben getrennt voneinander eine Liste mit Namen gemacht, die uns gefallen würden und Alina war der einzige Name, der sich überschnitten hat."

Anna Heiser und ihre Tochter Alina im Februar 2023 in Namibia

Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Gerald und Anna Heiser mit ihrer Tochter Annika im Februar 2023

