Alina Marikka: Anna Heiser erklärt den Namen ihrer Tochter

Was haben sich Anna (32) und Gerald Heiser bei dem Namen ihrer Tochter gedacht? Nach der Geburt ihres Sohnes Leon Anfang 2021 durften die Bauer sucht Frau-Stars Ende des vergangenen Jahres ein Mädchen auf der Welt willkommen heißen. Die Kleine hört auf den Namen Alina Marikka – dass es zwei Namen werden, hatte Anna bereits vor der Geburt verraten. Doch haben diese eine besondere Bedeutung für sie?

In ihrer Instagram-Story verriet die 32-Jährige: "Marikka stand schon immer fest, denn es war der Name von Geralds Mama." Auf Alina seien sie aber erst später gekommen. "Gerald und ich haben getrennt voneinander eine Liste mit Namen gemacht, die uns gefallen würden und Alina war der einzige Name, der sich überschnitten hat", erklärte die Namibia-Auswanderin.

Darüber hinaus plauderte Anna aus, wie sie als Zweifachmama zurechtkommt: "Für mich war die Umstellung von einem Kind auf zwei Kinder größer. Beim ersten Kind kann man sich vollkommen auf das Baby konzentrieren und die Eingewöhnung langsamer angehen." Beim zweiten Baby müsse alles schnell gehen.

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern Alina und Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

