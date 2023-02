Chryssanthi Kavazi ist von "Let's Dance"-Auftakt geflasht!

Chryssanthi Kavazi (34) kann es gar nicht glauben! Die GZSZ-Darstellerin ist Kandidatin der aktuellen Staffel Let's Dance. Gestern Abend flimmerte die erste Folge der beliebten Tanzshow über die Bildschirme. Neben Kandidaten wie Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) oder Netz-Bekanntheit Sally Özcan (34) schwingt auch die Frau von Tom Beck (44) nun Woche für Woche im TV das Tanzbein. Chryssanthi gibt nun im Netz ein Update: Sie ist nach der Auftaktfolge überwältigt!

Die 34-Jährige teilt auf Instagram einige Bilder von der Show und dem Training. Darauf zu sehen sind auch andere Kandidaten, mit denen Chryssanthi sich bestens zu verstehen scheint. Die Mama eines Sohnes gibt zu, erst nicht an sich geglaubt zu haben: "Hätte mir jemand am Dienstagmorgen noch gesagt, dass ich gestern einen Charleston tanze und die Schritte auch annähernd 'ok' hinbekomme, hätte ich es im Leben nicht geglaubt [...]." Euphorisch fügt sie hinzu: "Was ein Start! Was eine Woche! Was eine Kennenlernshow! Und generell liebe ich unsere "Let's Dance"-Family 2023 schon jetzt!"

Ihre eigentliche Leidenschaft, die Schauspielerei, muss die Brünette allerdings aufgrund ihrer Teilnahme an dem Tanzformat vorerst pausieren. "Meine Rolle wird sich mit einem großen Knall in die Pause verabschieden. Das, was passiert, wird niemand erwarten und alles verändern. [...] Schauspielerisch durfte ich so noch einmal alles zeigen! ", hatte Chryssanthi nach ihrem letzten Drehtag für GZSZ vielsagend gegenüber RTL angekündigt.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Julia Beautx und Sharon Battiste, "Let's Dance"-Kandidatinnen

Instagram / chriss_cross Sally Özcan, Chryssanthi Kavazi und Abdelkarim, "Let's Dance"-Kandidaten

RTL Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

