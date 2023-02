Wegen "Let's Dance": Chryssanthi Kavazi legt GZSZ-Pause ein

Chryssanthi Kavazi (34) tauscht Drehbuch gegen Tanzschuhe! Ab dem kommenden Freitag wird die Schauspielerin bei Let's Dance zu sehen sein: Zusammen mit einem Profitänzer will sie sich den begehrten Tanzpokal sichern. Normalerweise kennt man die Schauspielerin aus GZSZ, wo sie täglich über den Bildschirm flimmert – doch ihre Rolle als Laura Lehmann muss jetzt erst mal warten: Wegen "Let's Dance" pausiert Chryssanthi bei GZSZ!

Am vergangenen Freitag hatte sie ihren vorerst letzten Drehtag für die Vorabendserie. "Meine Rolle wird sich mit einem großen Knall in die Pause verabschieden. Das, was passiert, wird niemand erwarten und alles verändern. [...] Schauspielerisch durfte ich so noch einmal alles zeigen! ", kündigte Chryssanthi vielsagend gegenüber RTL an. Jetzt sei sie völlig bereit für die neue Herausforderung bei "Let's Dance": "Jetzt freue ich mich erst einmal auf das Tanzen und auf alles, was die Show mit sich mitbringt: Muskelkater, Blasen an den Füßen, Tanzschritte wie Ohrwürmer im Kopf und jede Menge Spaß!"

Allerdings müssen sich die Fans noch nicht gleich von Chryssanthi verschieden: Die Folgen mit ihr werden noch bis April zu sehen sein. Und lange muss man dann auch nicht ohne die 34-Jährige auskommen, denn nach der Tanzpause und einem Urlaub in Griechenland kehrt sie im Juni schon ans Set zurück und schlüpft wieder in die Rolle der Laura.

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Toni (Olivia Marei) in einer GZSZ-Szene vom 16. Mai 2022

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de