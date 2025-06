Rihanna verblüfft Paris mit ihrem Schwangerschaftsauftritt

Rihanna (37) hat bei der Paris Fashion Week alle Blicke auf sich gezogen, als sie gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) und ihrem kleinen Sohn Riot (1) das Event besuchte. Die werdende Dreifach-Mama, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, entschied sich für ein mutiges und stilvolles Outfit, das ihren wachsenden Babybauch gekonnt in Szene setzte. In einem ungeknöpften, gestreiften Hemd und einer tief sitzenden, navyblauen Minirock-Kombination zeigte sie sich freizügig und selbstbewusst bei der AWGE-Show in der französischen Hauptstadt. Auch ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky, präsentierte sich in einem auffälligen Look und bewies, dass sich die beiden auch modisch perfekt ergänzen.

Bereits zuvor hatte das Paar bei der Dior Homme Show in passenden Outfits begeistert, wo sie sich in eleganten Looks im Stil der 50er Jahre zeigten. Rihanna kombinierte dabei ein minzgrünes Westen- und Hemd-Outfit mit einer grauen Hose und einem auffällig floral gemusterten Mantel. Accessoires wie eine teure Perlenkette im Wert von 70.000 Dollar und eine Schleifen-Sonnenbrille rundeten den Look ab. A$AP Rocky setzte auf ein lässiges Jeans-Ensemble, das mit einer bunten Krawatte aufgepeppt wurde. Dabei waren sie nicht nur modisch im Vordergrund, sondern zogen auch wegen ihrer spürbaren Harmonie und gegenseitigen Unterstützung Aufmerksamkeit auf sich.

Privat durchlebt Rihanna, die seit 2019 mit A$AP Rocky liiert ist, derzeit eine schwierige Zeit. Ihr Vater Ronald Fenty, zu dem sie eine komplizierte, aber zuletzt wieder liebevolle Beziehung pflegte, verstarb im Mai an einer Kombination aus verschiedenen gesundheitlichen Problemen. Zugleich bereitet sich Rihanna trotz dieser Belastung auf die Geburt ihres dritten Kindes vor – und bleibt dabei stilsicher wie immer. Nicht überraschend: Schon als sie ihre Schwangerschaft bei der diesjährigen Met Gala in einem maßgeschneiderten Outfit verkündete, sorgte die Sängerin für Aufsehen. Auch mit dieser Schwangerschaft bleibt sie sich und ihrem einzigartigen Stil treu und beeinflusst weiterhin die Fashion-Welt.

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna beiinder Paris Fashion Week 2025

Getty Images ASAP Rocky und Rihanna besuchen die Dior Show während der Paris Fashion Week

MEGA Rihanna und Ronald Fenty, November 2018