Super-Bowl-Show: Rihanna fackelt die Bühne in Feuerrot ab!

Was für eine Megashow! In der Nacht von Sonntag auf Montag fand in Glendale in Arizona das Finale der National Football League statt. Neben dem sportlichen Spektakel sind besonders die Halbzeitshows während des Super Bowls immer ein Höhepunkt, auf den zahlreiche Fans hinfiebern. Nur den größten Musikern der Welt wird die Ehre zuteil, dort aufzutreten. Dieses Jahr durfte Rihanna (34) auf der ganz großen Bühne ihr Können beweisen. Die Sängerin begeisterte nicht nur mit ihrer Baby-Überraschung, sondern auch mit einem auffallenden Look!

Die 34-Jährige rockte das Stadion komplett in Knallrot. Mit einem hautengen, teilweise glänzenden Oberteil erlaubte die "Umbrella"-Interpretin einen Blick auf ihre kleine Babykugel. Die Beauty vervollständigte den Look mit einer weiten Jacke, welche sie im Laufe der Performance ablegte. Darunter kam ein cooler Overall zum Vorschein. Gegen Ende ihrer Performance legte Rihanna einen bodenlangen, majestätischen Mantel an.

Nach der Enthüllung des offensichtlichen Bäuchleins bestätigte auch ein Sprecher der Partnerin von A$AP Rocky (34), dass sie ein weiteres Baby erwartet. Das berichtet The Hollywood Reporter. Im Mai vergangenen Jahres hatte sie ihren ersten Sohn auf die Welt gebracht.

