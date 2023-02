Finaler "John Wick 4"-Trailer: Action pur für Keanu Reeves!

Die Vorfreude auf John Wick 4 steigt! Nachdem der erste Teil der Action-Reihe ein Riesenerfolg in den Kinos war, durften die Fans sich bereits über zwei Fortsetzungen freuen – inzwischen wurden neben einem Spin-off auch Teil vier und fünf offiziell bestätigt. Die Story dreht sich rund um den Spezialagenten John Wick, gespielt von Keanu Reeves (58), der seinen ermordeten Hund gerächt und so einen regelrechten Krieg in der Gangster-Welt angezettelt hat. Jetzt wurde der finale Trailer zu "John Wick 4" veröffentlicht: Die Zuschauer können sich wieder auf jede Menge Action gefasst machen!

Wie der Trailer auf YouTube zeigt, sind im vierten Teil wieder jede Menge Bösewichte hinter John Wick her, aber auch der Protagonist begibt sich auf einen Rachezug und hinterlässt dabei viele Leichen: Der Teaser zeigt brutale Kampfszenen und Schießereien ohne Ende – Keanus absolutes Fachgebiet, wie seine Fans wissen! Ganz klar: Dieser Streifen ist nichts für schwache Nerven.

Eine schöne Überraschung ist auch John Wicks Gegner in diesem Part: Er wird von Star-Schauspieler Bill Skarsgård (32) verkörpert! Auch Keanus Matrix-Kollege Laurence Fishburne (61) kehrt zurück. Wer jetzt Lust auf den Film bekommen hat, muss sich nur noch ein wenig gedulden: "John Wick 4" kommt am 23. März 2023 in die deutschen Kinos.

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Getty Images Keanu Reeves im November 2019

Getty Images Bill Skarsgård, Schauspieler

