Wird Keanu Reeves als John Wick im Spin-off-Film auftauchen?

Wird Keanu Reeves (58) ein weiteres Mal in die Rolle von John Wick schlüpfen? Erst kürzlich hat der bekannte Schauspieler noch für den vierten Teil der gleichnamigen Action-Filmreihe vor der Kamera gestanden. Dieser soll im März 2023 in den Kinos erscheinen. Aktuell wird auch das Spin-off "Ballerina" in der tschechischen Hauptstadt Prag gedreht - und nicht nur Keanu soll dabei sein!

Laut Collider befinde sich Keanu aktuell in Prag, um für das Spin-off der beliebten "John Wick"-Filme zu drehen. Dort soll er einen Auftritt in der Rolle des ehemaligen Auftragskillers haben. Wie groß dieser ausfallen wird, sei jedoch nicht bekannt. Auch sein Schauspielkollege Ian McShane (80) soll als Winston wieder mit von der Partie sein.

Die beiden Rückkehrer wären jedoch nicht die einzige Starbesetzung des neuen Streifens. In die Hauptrolle von "Ballerina" schlüpft nämlich Ana de Armas (34), die bereits im neuesten James Bond-Film und auch in "The Gray Man" bewiesen hat, dass sie durchaus action-tauglich ist.

Getty Images "47 Ronin"-Darsteller Keanu Reeves

Getty Images Ian McShane, Schauspieler

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

