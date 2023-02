Hot! Palina Rojinski begeistert bei Event in sexy Leder-Look

Was für ein Auftritt von Palina Rojinski (37)! Die Beauty ist seit vielen Jahren nicht mehr aus der deutschen Unterhaltungsbranche wegzudenken. Nachdem sie ihre ersten Schritte als Moderatorin bei MTV Home gemacht hatte, wurde die rothaarige Schönheit auch als Model, Schauspielerin und Podcasterin erfolgreich. Die gebürtige Russin scheint außerdem ein echter Familienmensch zu sein. Besonders mit ihrer Schwester Vivi pflegt sie wohl ein enges Verhältnis. Gemeinsam besuchten die beiden jetzt in heißen Looks ein Event.

Im Rahmen der Berlinale besuchte das Schwestern-Duo die cartier x babelsberg Party – und stellte mit seinen Outfits wohl alle in den Schatten. Auf Instagram gibt die 37-Jährige ihren Followern mit einigen Fotos einen Einblick in den Abend. Palina trug ein schwarzes Kleid in Lederoptik, welches einige besondere Details aufwies: Eine Schulter lag frei, die andere war in einen langen Ärmel gehüllt. Der kurze Minirock wurde durch eine lange Schleppe auf der rechten Seite ergänzt. Ihre jüngere Schwester trug einen engen schwarzen Jumpsuit, welchen sie aber mit einem netzartigen, durchsichtigen Glitzerkleid aufpeppte.

Ende des vergangenen Jahres hatte Palinas Sis ihren 28. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hatte die TV-Bekanntheit im Netz schöne Worte an Vivi gerichtet: "Mit dir hat man die lustigsten Lachanfälle, die rührendsten und warmherzigsten Momente, weil dein Herz so rein und voller Liebe ist, die loyalsten Abenteuer, weil du für deine Liebsten immer da bist", schrieb sie. Ihren Post hatte sie schließlich mit den Worten abgeschlossen: "Ich liebe dich unglaublich, meine Sis".

Instagram / palinski Vivi und Palina Rojinski im Dezember 2022

Bieber, Tamara / ActionPress Palina Rojinski, Februar 2023

James Coldrey Palina Rojinski mit ihrer Schwester Vivi bei der "jerks"-Premiere, 2018

