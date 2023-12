So stylish zeigen sich die Stars bei GQ Men of the Year 2023

Die Promis haben sich allesamt richtig schick gemacht! Gestern Abend wurden in Berlin die alljährlichen GQ Men of the Year Awards verliehen. Im vergangenen Jahr freute sich beispielsweise Hollywoodstar Eddie Redmayne (41) über eine Auszeichnung. Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Preise zu vergeben. Zu diesem Anlass präsentierten sich die Stars total stilvoll, mit Glitzer und Glamour auf dem roten Teppich!

Sie strahlen! Palina Rojinski (38) präsentierte sich zu der Preisverleihung total elegant in einem eng anliegenden One-Shoulder-Kleid mit Rüschen. Dazu kombinierte die Moderatorin silbernen Schmuck sowie ein lilafarbenes Mini-Täschchen. Rebecca Mir (31) strahlte hingegen in einem weißen Anzug. Das Model trug die Haare zu einem strengen Zopf nach hinten gebunden. Eine schwarze Clutch und ihr strahlendes Lächeln machten den Look perfekt. Die Schauspielerin Lea van Acken begeisterte in einer schulterfreien Robe im coolen Metallic-Look.

Die Elevator Boys präsentierten sich in aufeinander abgestimmten Outfits in Schwarz und Weiß auf dem Red Carpet. Auch die TikTok-Twins Alexandra und Angelina Frerk (20) sprachen ihre Garderobe ab – und bezauberten in oversized Jacketts. Nikeata Thompson (43) zeigte in einem sexy Zweiteiler viel Bein. Zu ihrem Outfit wählte die Choreografin eine Tasche mit großen Perlen und dazu passende Ohrringe.

Getty Images Palina Rojinski bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Getty Images Rebecca Mir bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Getty Images Lea van Acken im November 2023

Getty Images Die Elevator Boys bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Getty Images Aleandra und Angelina Frerk bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Getty Images Nikeata Thompson bei den GQ Men of the Year Awards 2023

