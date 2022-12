So süß gratuliert Palina Rojinski ihrer Sis zum Geburtstag

Palina Rojinski (37) scheint ein echter Familienmensch zu sein. Seit rund elf Jahren ist die Beauty mit russischen Wurzeln nicht mehr aus der deutschen Unterhaltungsbranche wegzudenken. Über ihr Privatleben ist zwar nur wenig bekannt, doch immer wieder erfreut die Influencerin ihre Fans mit kleinen Einblicken. So verriet sie Anfang 2022 beispielsweise, dass sie sich verlobt hat. Nun widmete die rothaarige Schönheit einem weiteren besonderen Menschen süße Worte: Mithilfe eines rührenden Posts gratulierte Palina ihrer Schwester Vivi zum Geburtstag.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Moderatorin nun einige Aufnahmen, die sie gemeinsam mit der frischgebackenen 28-Jährigen zeigen. Während das Duo auf dem ersten Bild noch freundlich in die Kamera lächelt, bilden weitere Schnappschüsse Vivien alleine ab. Unter dem Beitrag kam Palina dann fast nicht mehr aus dem Schwärmen über das Geburtstagskind raus. "Mit dir hat man die lustigsten Lachanfälle, die rührendsten und warmherzigsten Momente, weil dein Herz so rein und voller Liebe ist, die loyalsten Abenteuer, weil du für deine Liebsten immer da bist", schrieb sie. Ihren Post beendete sie schließlich mit den Worten: "Ich liebe dich unglaublich, meine Sis".

In ihrer Story meldete sich Palina dann erneut zu Wort und widmete ihrer Schwester weitere Geburtstagsglückwünsche. Zu einem kurzen Video, in dem Vivien vor einer Blumenwand posiert, schrieb die Schauspielerin: "Alles Gute zum Geburtstag an meine geliebte Schwester".

Instagram / palinski Vivienne Rojinski, Schwester von Palina Rojinski

James Coldrey Palina Rojinski mit ihrer Schwester Vivi bei der "jerks"-Premiere, 2018

Getty Images Palina Rojinski bei einem Event in Berlin im September 2022

