Palina Rojinski wünscht sich Rolle in einem Superhelden-Film

Wird Palina Rojinski (38) bald als Superheldin auf der großen Leinwand zu sehen sein? Vor über zehn Jahren trat die Beauty erstmals als Moderatorin bei MTV Home vor die Kamera. Seither ist die sie aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Neben weiteren erfolgreichen Projekten als Model und Podcasterin fand die gebürtige Russin 2020 schließlich auch ihren Weg in die Filmbranche. Gegenüber Promiflash verrät Palina jetzt, in welche Rolle sie besonders gern mal schlüpfen würde.

"Ich hätte total Lust auf Science-Fiction", antwortet Palina im Rahmen des Deutschen Filmpreises auf die Frage, in welchem Filmgenre sie zukünftig gerne zu sehen sein würde. Dabei sollen es ihr wohl vor allem Superhelden-Filme angetan haben. "Ich hätte total Lust, eine Superheldin zu spielen!", verrät die 38-Jährige daraufhin erfreut. Gut möglich also, dass man die Berlinerin schon in nicht allzu ferner Zukunft in einer für sie bisher fremden und damit ganz neuen Rolle auf der Kinoleinwand zu sehen bekommt.

Bekanntheit als Schauspielerin erlangte die 38-Jährige unter anderem durch deutsche Filmproduktionen wie "Traumfrauen" und "Nightlife". Zuletzt machte sie jedoch vorrangig mit der Veröffentlichung ihres ersten Buches "Folge deinen Sternen" im November vergangenen Jahres auf sich aufmerksam. In dem Astro-Guide schreibt Palina neben Sternzeichen auch über Himmelskonstellationen und deren Einfluss auf das Leben.

Palina Rojinski im September 2022 in Berlin

Palina Rojinski, TV-Star

Palina Rojinski im November 2022

