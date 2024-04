So sehr freut sich Palina Rojinski auf "The Masked Singer"

Palina Rojinski (38) ist das neuste Mitglied im Rateteam von "The Masked Singer". Die Moderatorin ist aufgeregt, ihren Posten in der beliebten Show anzutreten – an diesem Samstag ist es bereits so weit! "Ich freue mich so sehr auf die Jubiläumsstaffel", strahlt sie in ihrer Instagram-Story. Besonders die diesjährigen Masken haben es ihr angetan. Die "MTV Home"-Bekanntheit zählt auf: "Wir haben eine Couch-Potato dabei, die Zuckerwatte, den Robodog..." Natürlich sei es auch wichtig, den versteckten Promis auf die Schliche zu kommen. Dafür fühlt sie sich jedoch gut vorbereitet. "Ich werde mich Woche für Woche für euch durch die Maskendurchraten", verspricht Palina.

Als motiviertes Jurymitglied sind die Änderungen der Sendung natürlich nicht an ihr vorbeigegangen. "Es gibt ganz viele neue Überraschungen", freut sich Palina und erklärt: "Wir haben jetzt zwei Enthüllungen pro Show!" Tatsächlich gibt es für das große Jubiläum eine Besonderheit, nämlich das Mysterium. In die neue Maske wird nicht bloß ein Prominenter schlüpfen, sondern in jeder Show ein anderer! Zum Ende jeder Sendung nimmt der jeweilige Star dann seine Maske ab. Die Fans im Netz sind schon jetzt begeistert von der Neuerung, genauso wie die Schauspielerin.

Auch Max Giesinger (35) kann den Ratespaß kaum noch abwarten. Der Songwriter durfte bereits Erfahrungen in der Show sammeln und wird nun für Folge eins den zwei festen Mitgliedern Palina und Rick Kavanian (53) beiseitestehen. "Es war schon sehr aufregend, bei der ersten Staffel von 'The Masked Singer' im Rateteam dabei zu sein", erzählt Max im Gespräch mit ProSieben. Er freue sich, auch in diesem Jahr vertreten zu sein. Was seine bisherige Leistung aus den vergangenen Staffeln betrifft, sieht er jedoch Verbesserungspotenzial: "Mal gucken, vielleicht habe ich dieses Mal ja eine etwas bessere Trefferquote..."

Getty Images Palina Rojinski im September 2022 in Berlin

Seven.One/Nadine Rupp/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Masken 2024

