"Masked Singer"-Rateteam: Palina Rojinski hat große Pläne!

Bei The Masked Singer wird in Staffel zehn für frischen Wind gesorgt! Am 6. April ist es endlich wieder so weit und die beliebte Rateshow kehrt mit einer Jubiläumsstaffel zurück. Während Rick Kavanian (53) ein bereits bekanntes Gesicht in der Sendung ist, wird neben ihm in der neuen Ausgabe statt Ruth Moschner (47) Moderatorin Palina Rojinski (38) im Rateteam sitzen. Palina hat sich für ihren neuen Job einiges vorgenommen!

"Jetzt darf ich meine Inspektorfähigkeiten endlich professionell als Rateteam-Mitglied ausleben und freue mich total auf die Zusammenarbeit mit Rick Kavanian – ich habe große Pläne für die Detektei Kavanian-Rojinski!", plaudert die Schauspielerin gegenüber ProSieben freudig aus. Palina sei ein großer Fan der Sendung – für sie sei sie "ein großes, buntes Entertainment-Feuerwerk". Die 38-Jährige fügt noch hinzu: "Ich liebe es, wenn man die ganze Zeit darauf hinfiebert, wer am Ende unter der Maske steckt und doch komplett auf der falschen Fährte war." Es bleibt also abzuwarten, ob Palina es in einigen Wochen tatsächlich schafft, dem ein oder anderen Promi auf die Schliche zu kommen – oder ob sie sich doch komplett auf dem Holzweg befinden wird.

Auch ihr neuer Kollege Rick ist sehr glücklich über seinen neuen Posten. "Ich freue mich sehr darauf, eine ganze Staffel 'The Masked Singer' von der Premiere bis zum Finale begleiten zu können", äußert er sich. Besonders, da er wisse, wie es ist, selbst auf der Bühne zu performen, werde die erste Show etwas ganz Besonderes für ihn werden.

