Erste Folge "Masked Singer": Fans lieben das neue Rateteam!

Endlich geht The Masked Singer weiter! Die erste Folge der Jubiläumsstaffel sorgt schon für viele Diskussionen im Netz. Neben den Gesangseinlagen der maskierten Promis gefällt den Fans vor allem die Jury. Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) rätselten diese Woche gemeinsam mit Gastjuror Max Giesinger (35), wer sich in den Kostümen versteckte. "Palina ist äußerst fit mit cleveren Indizien. Eine gute Nachfolgerin für Ruth", schreibt ein User auf X. Auch die Chemie im Rateteam begeistert die Zuschauer. "Rick und Palina sind echt ein unterhaltsames Jury-Gespann", findet ein Fan.

Die neueste Ausgabe lieferte den Zuschauern direkt mehrere Enthüllungen. Als erstes wurde das Mysterium demaskiert. In diesem Kostüm werden in jeder Folge neue Promis antreten. Zum Staffelstart durfte der Opernsänger Rolando Villazón (52) einen Queen-Song zum Besten geben. Bei seiner Performance war sich das Rateteam schnell sicher, dass es sich um einen Profi handeln musste. Der erste Kandidat, der regulär ausschied, war Hugo Egon Balder (74). Er trällerte als Couchpotato verkleidet den "Ghostbusters"-Titelsong. Der Komiker machte allerdings den Anschein, als hätte sein rasches Ende bei "The Masked Singer" auch Vorteile. "Ich bin 74, ich habe schon mal gemerkt, wie es im Sarg ist", beschrieb er das Tragen des schweren Kostüms.

In fast allen bisherigen Staffeln saß Ruth Moschner (47) in der Jury der Show. Die "Wer sieht das denn?!"-Moderatorin genoss ihre Zeit als Rate-Queen sehr. In einer Instagram-Story auf dem offiziellen Kanal von "The Masked Singer" verriet sie, welche Enthüllung der vergangenen Ausgabe sie am meisten überrascht hatte: "Diese Staffel war definitiv Katja Ebstein ein absoluter Überraschungsmoment." Damit, dass die einstige Grand-Prix-Teilnehmerin als Okapi verkleidet bei der Sendung mitmachen würde, hätte sie nie gerechnet. Leider war ihre Identität relativ früh bekannt geworden. Die Schauspielerin hatte die Show schon nach der ersten Folge verlassen müssen.

ProSieben / Willi Weber Hugo Egon Balder bei "The Masked Singer"

Getty Images Ruth Moschner, Moderatorin

