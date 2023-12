Neu verliebt? Palina Rojinski soll diesen Unternehmer daten!

Ist Palina Rojinski (38) etwa wieder vom Markt? Seit Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten Moderatorinnen des Landes. Ihr Privat- und Liebesleben hält sie dabei weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Lange hatte die TV-Bekanntheit einen Mann an ihrer Seite und war sogar verlobt. Im März dieses Jahres gab sie allerdings ihre Trennung bekannt. Nun wird gemunkelt, dass Palina wieder vergeben ist – und zwar an einen Millionär!

Laut Bunte soll die Schauspielerin seit einigen Wochen verliebt sein. Ihr angeblicher Neuer: der luxemburgische Investor Kindy Fritsch. Der 40-Jährige lebt in Monaco und ist Teil einer wohlhabenden Familie: Sein Großvater gründete eine der mittlerweile größten Supermarktketten Luxemburgs, Cactus. Palina und Kindy sollen sich über Freunde in Berlin kennengelernt haben und sich prächtig verstehen. Die 38-Jährige hat angeblich sogar schon die zwei Töchter des Geschäftsmannes kennengelernt.

Ende November zeigt sich das mutmaßliche Pärchen sogar schon zusammen in der Öffentlichkeit. Zum Rot-Kreuz-Ball in Kirchberg erschien Kindy in Begleitung der "Traumfrauen"-Darstellerin – die beiden schienen bester Laune gewesen zu sein. Auf einem Schnappschuss, den Luxemburger Wort auf Instagram teilte, strahlten sie glücklich in die Kamera.

Getty Images Palina Rojinski bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Getty Images Palina Rojinski bei den GQ Men of the Year Awards 2022 in Berlin im Dezember 2022

AEDT / ActionPress Palina Rojinski, Februar 2023

