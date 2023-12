Wildes Jahr: Palina Rojinski konzentriert sich auf die Liebe

Palina Rojinski (38) bleibt positiv! Hinter der Moderatorin liegen aufregende Monate. Immerhin war sie noch Anfang des Jahres verlobt gewesen und hatte eigentlich heiraten wollen – doch im März verkündete sie dann, dass dieser Plan vom Tisch ist. Anschließend genoss sie laut eigener Aussage einen neuen Lebensabschnitt. Gegenüber Promiflash blickt Palina nun auf das Jahr zurück und erklärt: Sie hält in diesen wilden Zeiten an der Liebe fest!

Bei den GQ Man of the Year Awards in Berlin erklärt die Hobby-Astrologin im Promiflash-Interview: "Wir haben ja ein Marsjahr und das ist ein sehr turbulentes, herausforderndes Jahr. Und ich glaube, das ist es für uns alle und dass es wichtig ist, dass man sich in turbulenten Zeiten auf Liebe und auf gute Gedanken konzentriert!" Man solle zudem stets seine Ziele im Blick behalten und barmherzig sein, ergänzt Palina.

Ob die Rothaarige damit auf etwas anspielt? Immerhin halten sich seit einigen Wochen die Gerüchte, die Beauty sei erneut verliebt. Insidern zufolge soll sie einen erfolgreichen Unternehmer daten – auch erste gemeinsame Fotos gibt es bereits.

Getty Images Palina Rojinski im September 2022 in Berlin

Getty Images Palina Rojinski bei der Bambi-Verleihung 2023

Getty Images Palina Rojinski bei den "GQ Men of the Year" Awards 2022

