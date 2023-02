Mit 85 Jahren: Manga-Künstler Leiji Matsumoto ist gestorben

Leiji Matsumoto (✝85) war bekannt als Manga-Künstler. Leiji, der mit bürgerlichem Namen Akira Matsumoto hieß, war der Autor von Kult-Mangas wie "Space Battleship Yamato" oder "Galaxy Express 999". Viele seiner Werke wurden als Anime-Serien im Fernsehen ausgestrahlt. Außerdem hatte er einen Anime-Film zu den Songs von Daft Punk, die Teile des Films für ihr "One More Time" Musikvideo verwendeten, gedreht. Jetzt gab seine Firma bekannt: Leiji Matsumoto verstarb im Alter von 85 Jahren.

Seine Produktionsfirma Studio Leijisha teilte jetzt mit: Leiji Matsumoto verstarb bereits am 13. Februar in einem Krankenhaus in Tokio an akutem Herzversagen. Seine Tochter Makiko schreibt in einer Würdigung, ihr Vater sei "zum Meer der Sterne aufgebrochen". Leijis Comics und Animationen gehörten zu den ersten Mangas, die auch Fans außerhalb Japans anzogen.

Seine Ideen kamen aus traumatischen Erlebnissen seiner Kindheit. 1945 erlebte der Künstler die Atombombenabwürfe in Japan mit, die er schwer nur verkraftet hatte: "Das hat mich traumatisiert, aber war auch eine Quelle der Inspiration", erzählte er 2013 in einem Interview.

Getty Images Leiji Matsumoto, Venedig 2013

Getty Images Leiji Matsumoto beim Filmfestival in Annecy 2011

