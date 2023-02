Hürden-Weltmeister Greg Foster ist mit 64 Jahren gestorben

Tragische Nachrichten aus der Sportwelt! Greg Foster schrieb mit seiner Leistung in der Leichtathletik Geschichte. Gleich dreimal wurde der US-Amerikaner Weltmeister im 110-Meter-Hürdenlauf – in den Jahren 1983, 1987 und 1991. 1984 holte sich der Sportler außerdem bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille. Doch nun gehen traurige Neuigkeiten um die Welt: Greg ist im Alter von nur 64 Jahren verstorben.

Die Leichtathletik-Abteilung der University of California in Los Angeles teilte den Todesfall via Twitter mit. "Die USATF ist traurig über das Ableben von Greg Foster, einem der größten Hürdenläufer Amerikas", heißt es in dem Statement. Die Sport-Ikone hatte schon zu Lebzeiten mit Amyloidose zu kämpfen gehabt – eine seltene Krankheit, bei der eine Proteinablagerung zu Organschäden führt. Vor allem sein Herz hatte darunter gelitten.

In den 1980er-Jahren war Greg mit der Ausnahme-Leichtathletin Florence Griffith Joyner liiert und sogar verlobt gewesen. Diese starb jedoch im Jahr 1998 im Alter von nur 38 Jahren an den Folgen eines schweren epileptischen Anfalls. Danach war nur noch wenig aus seinem Privatleben bekannt.

Getty Images Greg Foster beim 110-Meter-Hürdenlauf in Rom im September 1981

Getty Images Greg Foster bei seinem Sieg in der Weltmeisterschaft im 110-Meter-Hürdenlauf in Tokio, 1991

Getty Images Greg Foster beim 110-Meter-Hürdenlauf in Los Angeles im August 1984

