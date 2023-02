Nach Jansen Panettieres (28) Tod: Freundin trauert im Netz

Er wurde nur 28 Jahre alt – Jansen Panettiere (✝28) ist am Wochenende ganz plötzlich verstorben. Der Bruder von Schauspielerin Hayden Panettiere (33) war genau wie seine berühmte Schwester in der Filmbranche tätig. Zuletzt hatte er in der erfolgreichen Serie The Walking Dead mitgespielt und übernahm auch eine Rolle in der romantischen Komödie "Love and Love Not." Kurz nach der Schocknachricht verabschiedet sich nun Jansens Freundin Catherine Michie voller Trauer von ihrem Partner.

In einem emotionalen Instagram-Post findet die Freundin des Schauspielers rührende Worte: "Ich habe dich erst vor einem Jahr kennengelernt, aber du warst mein bester Freund [...]. Worte können den Schmerz nicht ausdrücken, den ich fühle, weil ich dein Lachen nie mehr hören werde", schrieb sie unter einige Pärchenfotos der beiden. Traurig entschuldigte sie sich aber auch bei ihrem Liebsten: "Ich hoffe, du findest Frieden, und es tut mir leid, dass ich nicht da war, als du mich am meisten gebraucht hast."

Jansens Schwester Hayden äußerte sich bisher nicht zu seinem Tod. Die Geschwister sollen aber immer ein gutes Verhältnis gehabt haben. Erst im Januar hatte der Künstler ein Bild von den beiden im Netz geteilt. Auf dem Schnappschuss wuschelt die fünf Jahre ältere Darstellerin ihrem Bruder freudig durchs Haar : "Nicht der erste Haarschnitt, den sie mir verpassen will", witzelte er unter dem Post.

Getty Images Jansen Panettiere bei einem Event in Los Angeles im Dezember 2015

Instagram / jrpanettiere Hayden Panettiere und ihr Bruder Jansen

Instagram / catherinemichie_ Jansen Panettiere und seine Freundin Catherine Mitchie

