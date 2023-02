Hayden Panettieres Bruder Jansen mit nur 28 Jahren gestorben

Hayden Panettiere (33) muss einen großen Verlust verkraften. Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahren keine leichte Zeit. 2020 trennten sich die Blondine und ihr damaliger Freund Brian Hickerson. Grund dafür: Der US-Amerikaner soll gegenüber seiner damaligen Partnerin gewalttätig geworden sein. Außerdem musste sie aufgrund ihrer Alkohol- und Drogensucht das Sorgerecht für ihre Tochter an ihren Ex-Verlobten Wladimir Klitschko (46) abgeben. Nun erleidet Hayden einen weiteren Schicksalsschlag.

Haydens jüngerer Bruder Jansen Panettiere ist gestorben. Eine Familienquelle sagt Tmz, dass der 28-Jährige am Wochenende in New York verstorben sei. Seine Todesursache ist derzeit noch unklar. Jansen, der fünf Jahre jünger als Hayden war, arbeitete an Projekten wie "Even Stevens", "Blue's Clues", "Robots" und "Ice Age". Er hatte auch eine wiederkehrende Rolle als Truman X in der Nickelodeon-Serie "The X's". Danach spielte er in Disney Channel- und Nickelodeon-Filmen mit und wurde 2008 für seine Arbeit in "The Last Day of Summer" für einen Young Artist Award nominiert.

Die beiden Geschwister standen sich sehr nahe. Hayden, die Jansen in den Anfangsphasen seiner Karriere geholfen hatte, war der Meinung, dass er ihr noch einiges beibringen kann. "Er ist ein sehr ausgeglichenes Kind", sagte sie 2007 dem TV Guide. "Er hat ein Herz aus Gold und würde nie jemandem etwas Schlechtes wünschen. Manchmal muss ich mir eine Lektion von ihm abschauen. Er behält wirklich gut die Ruhe."

