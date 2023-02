"Any Day Now"-Sänger Chuck Jackson mit 85 Jahren gestorben

Die Musikwelt hat einen großen Verlust zu betrauern! Chuck Jackson verließ 1957 das College, um in einer Gospel-Gruppe zu singen – und das war wohl die richtige Entscheidung! Noch im selben Jahr schloss er sich den Del-Vikings (auch bekannt als Dell-Vikings) an, die mit Come Go with Me" und Whispering Bells" zwei Top-Ten-Hits hatten. Seinen Durchbruch feierte er dann als Solo-Künstler mit "Any Day Now (My Wild Beautiful Bird)". Doch nun ist der Sänger im Alter von 85 Jahren verstorben...

Dionne Warwick (82), die in den 1960er Jahren für dasselbe Label wie er aufnahm, zollte ihrem Freund Tribut: "Ein weiterer Herzschmerz hat mich getroffen. Chuck Jackson ist von uns gegangen. Er war mein Labelkollege bei Scepter Records und war wie ein großer Bruder für mich. Ich werde seine täglichen Anrufe, in denen er sich nach mir erkundigte, und seine wunderbare Stimme sehr vermissen. Ruhe in himmlischem Frieden, mein lieber Freund", trauert die Sängerin gegenüber Deadline.

Auch Ady Croasdell vom britischen Label Kent Records, das an der Wiederveröffentlichung von Chucks Musik gearbeitet hatte, bestätigte in den sozialen Medien: Der Sänger sei am 16. Februar zu Hause gestorben. Allerdings nannte er keine weiteren Einzelheiten über die Todesursache.

Getty Images Chuck Jackson auf der Bühne, 2005

