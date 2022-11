Michelle Hunziker enthüllt Geburtstermin von Auroras Baby!

Ausgeplaudert! Heute Abend lockt Wetten, dass..? erneut die Zuschauer vor die deutschen TV-Bildschirme. Thomas Gottschalk (72) und Michelle Hunziker (45) dürfen wieder einmal hochkarätige Gäste begrüßen und spannende Wetten präsentieren. Jahrelang stehen die beiden schon für das Format gemeinsam vor der Kamera. Da kann es auch mal zu ein paar privaten Angelegenheiten kommen: Michelle enthüllte so den Geburtstermin von ihrem Enkelkind!

Direkt am Anfang der Show begrüßten sich Michelle und Thomas auf total herzliche Art und Weise. Bei einem Plausch auf dem kultigen Sofa kam der Moderator direkt auf ein privates Detail zu sprechen: Denn Michelles Tochter Aurora Ramazzotti (25) erwartet zurzeit ihr erstes Kind. "Ich werde Oma. Im April habe ich endlich ein Enkelkind in meinen Armen. Das ist fantastisch!", schwärmte die 45-Jährige daraufhin und verriet so, wann ihre Tochter Mama wird.

Thomas wollte aber noch etwas mehr aus seiner Kollegin herauskitzeln: Nämlich wie es um ihr Liebesleben steht. Michelle trennte sich vor einigen Monaten von ihrem Ehemann Tomaso Trussardi (39) und datete daraufhin den hotten Arzt Giovanni Angiolini. Michelle war richtig überrascht, dass der Moderator das anspricht: "Das ist aber schlimm, dass du das jetzt sagst!", rief sie und lenkte schnell vom Thema ab.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im November 2022

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker im Juli 2022

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?" im November 2022

