J.K. Rowlings Ex-Mann behielt "Harry Potter" als Geisel

Das Manuskript war ihr wertvollstes Gut! Erfolgsautorin J.K. Rowling (57) heiratete 1992 den Portugiesen Jorge Arantes, den sie 1993 verließ, da ihr Ehemann angeblich gewalttätig geworden war. J.K. war damals noch mit der gemeinsamen Tochter Jessica schwanger. Nachdem die Autorin wohl schon zwei Mal vor ihrem Mann geflohen war, wusste Jorge, dass es wieder passieren könnte. Um J.K. an sich zu binden, versteckte er anscheinend das Manuskript des ersten Harry Potter-Buches und hielt es als "Geisel"!

In ihrem Podcast "The Witch Trials of J.K. Rowling" behauptet die Autorin, dass Jorge das unveröffentlichte Manuskript von "Harry Potter und der Stein der Weisen" weggesperrt habe, sodass sie ihn nicht verlassen könne. Dadurch sei Joanne immer entschlossener geworden, ihren Mann zu verlassen und nahm angeblich jeden Tag heimlich ein paar Seiten des Manuskripts mit zur Arbeit, um sie dort zu kopieren. Sie erinnert sich an die Situation zurück: "Nach und nach wuchs im Personalraum ein fotokopiertes Manuskript." Die Britin habe vermutet, dass Jorge das Buch irgendwann verbrennen oder es weiterhin als Druckmittel behalten würde.

"Er ist kein dummer Mensch. Ich glaube, er wusste oder ahnte, dass ich wieder versuchen würde, abzuhauen", erklärt die Bestseller-Autorin. Ihr Ex-Mann sei sehr kontrollierend geworden und habe jeden Tag ihre Handtasche durchsucht. Zu den Missbrauchsvorwürfen äußerte sich Jorge damals so: "Ich habe Joanne geohrfeigt, aber es tut mir nicht leid, das getan zu haben." Allerdings sehe er darin keinen häuslichen Missbrauch.

REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

Getty Images J.K. Rowling, "Harry Potter"-Autorin

Getty Images J.K. Rowling im Dezember 2019

