Kommt demnächst noch ein "Harry Potter"-Film in die Kinos?

Ist die Geschichte doch noch nicht vorbei? Das Harry Potter-Universum begeistert seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Die von J.K. Rowling (57) erschaffene Zauber-Welt gehört zu den erfolgreichsten Franchises der Welt – allein die acht Kinofilme spielten rund 7,2 Milliarden Euro ein. Die Hauptgeschichte um Harry wurde bereits durch die "Fantastic Beasts"-Reihe und die Broadway-Show "Harry Potter und das verwunschene Kind" ergänzt. Wird jetzt auch das Theaterstück verfilmt?

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, sei ein neuer Zauber-Film nicht unwahrscheinlich: "Warner Bros. überlegt derzeit, wie sie 'The Cursed Child' auf die große Leinwand bringen können", gab er preis. Schon seit dem großen Theatererfolg werde darüber gesprochen, das Stück zu verfilmen. Nach dem Ende der "Fantastic Beast"-Reihe könne sich die Produktionsfirma nun dem neuen Projekt widmen: "Im Moment besteht die Hoffnung, dass 'The Cursed Child' in zwei Filme aufgeteilt werden könnte", erklärte die Quelle.

Im vergangenen Jahr war bereits über eine Serie über Harry Potter selbst gesprochen worden. Warner Bros.-Chefin Channing Dungey hatte sich damals im Interview mit Variety interessiert gezeigt: "Der Wunsch danach ist enorm und wir führen diesbezüglich momentan viele Gespräche." Bisher wurden aber noch keine weiteren Pläne dazu veröffentlicht.

Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

Emma Watson und Daniel Radcliffe in "Harry Potter"

Alan Rickman und Tom Felton in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

