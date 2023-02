Bald 1.000? Eric Sindermann hatte wohl mit 531 Frauen Sex

Mit wie vielen Frauen möchte Eric Sindermann (34) noch ins Bett? Der Reality-TV-Kandidat hat in Sachen Liebe einfach kein Glück. Nachdem seine Beziehung mit Katharina Hambuechen in die Brüche ging, kam der Designer mit Josephine Lehmann zusammen. Doch auch diese Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Eric setzt die Situation mit den Frauen ganz schön zu. Jetzt besprach er mit seinen Followern seine weitere Vorgehensweise – und verriet dabei, mit wie vielen Ladys er in seinem Leben schon intim wurde!

"Gentleman bleiben oder Arschloch werden?", fragte Eric seine Follower auf Instagram. Zu dem Beitrag postete er ein Foto, auf dem er sehr nachdenklich schaut. Ganz offen gab der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat zu, dass er bisher mit 531 Frauen im Bett war. "Soll ich auf die 1.000 hinarbeiten oder endlich ankommen in Sachen Beziehung? Diese Frage stelle ich mir fast täglich", teilte der Ex-Promi Big Brother-Kandidat seine Gedanken mit.

Mit diesen Aussagen spaltete er die Meinungen seiner Follower. "Willst du gerade ernsthaft damit flexen, dass du angeblich 531 Frauen hattest? Junge, werd erwachsen", ärgerte sich ein Follower über Eric. "Eric, tu dir einen Gefallen und lösche diesen Post. Bleib du selbst, aber mit deinen Bettgeschichten rumprahlen – damit vergraulst du eher die wahre Liebe", riet ihm ein anderer.

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

