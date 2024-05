Fans sind wütend: Mark Forster sagt Tourtermine ersatzlos ab

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der beliebte Popmusiker Mark Forster (41) derzeit auf Tour. Doch für die Fans aus Augsburg gab es am Samstag schlechte Nachrichten: "Aus Krankheitsgründen" sagte der The Voice Kids-Coach die Show via Instagram ab. Wenig später folgte dann der Schock für zahlreiche weitere Bewunderer. "Leute, ich bin gezwungen, auch die Shows in Erfurt und Düsseldorf abzusagen", gab der "Au Revoir"-Interpret im Netz bekannt. Der Grund: Er habe sich eine schmerzhafte Mittelohrentzündung eingefangen. Traurig erklärte er: "Mein linkes Ohr ist taub. [...] Mir wurde sehr deutlich gesagt, dass ich so nicht mehr auftreten kann."

Die Fans zeigen sich von dieser Nachricht sehr enttäuscht. Denn für die abgesagten Termine bietet Mark keinen Ersatz an. In seiner Bekanntgabe machte er deutlich: "Mit 14 Lkw und den unzähligen Beteiligten ist die Show so aufwendig, dass wir die Termine leider ersatzlos streichen müssen." Unter dem aktuellen Beitrag des Sängers auf Instagram machen die Nutzer ihrem Ärger Luft. Negative Kommentare wie "Letztes Jahr die Tour um ein Jahr zu verschieben und dann den Termin ersatzlos zu streichen, ist wirklich eine herbe Enttäuschung" oder "Sorry, aber ich habe weder Verständnis noch nette Worte dafür. Meine Tochter wartet seit fast zwei Jahren auf dieses Konzert und jetzt wird es ersatzlos abgesagt?" häufen sich unter dem Post.

Derzeit hat Mark offenbar eine echte Pechsträhne! Denn wenige Wochen vor seiner Mittelohrentzündung war der Tourbus des Musikers in einen Verkehrsunfall verwickelt. Auf dem Weg von Kiel nach Berlin prallte der Bus gegen eine Leitplanke und geriet so in Schieflage. Glücklicherweise wurde jedoch niemand verletzt. Auf Instagram gab der Freund von Lena Meyer-Landrut (32) wenig später Entwarnung: "Großer Schreck, aber allen geht es gut. Niemand ist verletzt, niemand zu Schaden gekommen. Ich war nicht an Bord!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Forster, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Forster, 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mark die Termine ersatzlos abgesagt hat? Mir tut es leid. Er kann ja nichts für seine Mittelohrentzündung. Ich finde, das geht gar nicht. Ich verstehe, dass die Fans sauer sind. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de