Verwirrung pur: Ben Affleck trägt seinen Ehering doch wieder

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) sorgen für ein wahres Pingpongspiel der Krisengerüchte! Zwischen dem Schauspieler und seiner Ehefrau läuft es angeblich gar nicht gut, sogar von einer Trennung war zuletzt die Rede. Befeuert wurden die Schlagzeilen durch den fehlenden Ehering am Finger des Batman-Stars. Dieser ist nun aber zurück! Aktuelle Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den Hottie im Auto. An seinem Finger funkelt das silberne Schmuckstück in die Kameras der Paparazzi!

Nicht nur der immer mal wieder verschwindende Schmuck des Hollywoodstars wird als Indiz für eine Liebeskrise gewertet – sein aktueller Wohnort spielt ebenfalls eine große Rolle. Denn der dreifache Vater lebt offenbar seit mehreren Wochen nicht mehr in der gemeinsamen Villa in Beverly Hills, sondern in einem Haus in Brentwood. Ist das Anwesen etwa seine neue Junggesellenbude?

Ben und J.Lo waren für viele Fans eigentlich ein absolutes Traumpaar. Seit zwei Jahren sind die beiden verheiratet und schrieben damit ein romantisches Kapitel in ihrer Liebesgeschichte – denn vor fast 20 Jahren waren sie schon einmal ein Paar gewesen. Damals hatte es ihre Verlobung jedoch nicht bis vor den Traualtar geschafft. Im zweiten Anlauf wollten sie nun alles besser machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

KCS Presse / MEGA Ben Affleck, Schauspieler, mit seinem Kind Fin und seiner Frau Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seht ihr es als gutes Zeichen, dass Ben Affleck seinen Ehering wieder trägt? Ja, auf jeden Fall! Ich denke, das hat nichts zu bedeuten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de