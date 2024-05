Ben Affleck zog bereits vor Wochen aus Haus mit J.Lo aus!

Die Scheidungsgerüchte um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) reißen nicht ab. Nun scheint sich das Paar zumindest räumlich getrennt zu haben. Wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtet, soll Ben bereits "vor Wochen" aus der gemeinsamen Villa in Beverly Hills ausgezogen sein. Angeblich wohnt der Schauspieler nun in seinem Haus in Brentwood, Los Angeles. Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi den "Gone Girl"-Star in seiner möglicherweise neuen Nachbarschaft. Auf den damaligen Schnappschüssen trug Ben seinen Ehering noch – das hat sich jedoch mittlerweile geändert.

Am Samstag kamen Fotos in Umlauf, die TMZ vorliegen, auf denen Ben seinen Ring nicht mehr am Finger trug. Der 51-Jährige war dabei, sein Kind Fin von der Schule abzuholen – von Jennifer war weit und breit nichts zu sehen. Die Sängerin selbst ließ sich von der angeblichen Krise bisher nichts anmerken. Vor wenigen Tagen war Jennifer auf dem Weg zu einem Tanzstudio in Los Angeles unterwegs – und strahlte dabei bis über beide Ohren.

Jennifer und Bens Liebe war bereits in der Vergangenheit turbulent. Anfang der 2000er waren die beiden erstmals ein Paar gewesen. Der Filmstar hatte seiner Liebsten sogar einen Antrag gemacht. Kurz vor der geplanten Hochzeit hatte sich das Paar jedoch getrennt. Im Frühjahr 2021 war es dann zum großen Liebes-Comeback von Bennifer gekommen. Die Hochzeit folgte ein Jahr später.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2003

