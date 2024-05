Jörg verrät: War Desiree und Eric Sindermanns Romanze echt?

Hinter der Ehe von Jörg und Desiree Hansen liegt eine echte Krise. Im Jahr 2023 hatte sich das Reality-TV-Ehepaar nach seiner gemeinsamen Teilnahme an der TV-Show "Stranger Sins" kurzzeitig getrennt. Während dieser Beziehungspause kam Desiree dann für wenige Wochen mit dem selbst ernannten Modekönig Eric Sindermann (35) zusammen. Nun scheinen das Erotikmodel und ihr On-off-Ehemann wieder zueinandergefunden zu haben! Doch wie schätzt Jörg die Beziehung heute ein: War die Romanze von Eric und seiner Liebsten echt? Promiflash verrät der Tattoo-Liebhaber: "Manchmal wünschte ich mir, dass ich die wahre Intention hinter der Beziehung verstehen könnte..." Eins steht für den Reality-TV-Teilnehmer jedoch fest: Seine Desiree sei von Eric nur ausgenutzt worden!

Die Beziehung sei für den ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten nur eine Möglichkeit gewesen, um im Rampenlicht zu stehen, wirft ihm Jörg vor. Promiflash erzählt er: Für seine Ehefrau sei die Beziehung hingegen echt gewesen. "Desi ist mit echten Gefühlen an die Sache rangegangen und wurde am Ende bis auf übelste verletzt und ausgenutzt", ist sich der "Alles was zählt"-Darsteller sicher. Trotz allem sieht der 45-Jährige scheinbar auch das Positive. "Es war der Weg, der uns wieder zusammengebracht hat", erklärt er verliebt.

Auch wenn Jörg offenbar versucht, die Dinge positiv zu sehen, verliert er im Gespräch mit Promiflash kein gutes Wort über seinen Rivalen. Im Gegenteil. "Eric ist und bleibt für mich momentan die größte Schande des deutschen Reality-TVs", schießt er scharf. Jörg findet, jemand so Falsches wie Eric hätte nichts in der Öffentlichkeit verloren: "Er wäre besser dafür geeignet, einer normalen Tätigkeit nachzugehen!" Ob sie ihren Konflikt ein für alle Mal im bevorstehenden Boxkampf aus der Welt schaffen können?

Anzeige Anzeige

ActionPress Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Eric die Beziehung zu Desiree nur für Aufmerksamkeit geführt hat? Ja! Ich denke, das war reine Promo... Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Da steckt sicher mehr dahinter. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de