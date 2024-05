Neue Details zum Autounfall von Mike Heiter und seiner Leyla

Gestern Abend meldete sich Leyla Lahouar (28) mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans im Netz: Sie und ihr Partner Mike Heiter (32) wurden in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nun kommen neue Details zum Unglück ans Licht. Wie die Bild berichtet, seien insgesamt drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Eines der Autos soll über eine rote Ampel gefahren sein und dabei in das Fahrzeug von Mike und Leyla gekracht sein.

Gegenüber RTL gibt auch Leylas Managerin weitere Informationen zu dem Unfall preis. Laut ihr habe sich der Zwischenfall am Samstagabend in Essen zugetragen, wo Leyla und Mike vorher noch Mikes Mutter besucht hatten. Nach dem Unfall seinen beide mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Klinik wurden beide stationär aufgenommen, um untersucht zu werden und die Nacht dort zu verbringen. Vor wenigen Stunden meldete sich das Paar aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. "Wollten euch ein kurzes Lebenszeichen geben. Wir haben jetzt die Nacht im Krankenhaus verbracht, sind aber so weit wohl auf", erklärte Mike auf Instagram. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer wolle sich später noch mal bei seinen Followern melden und dann mehr Informationen preisgeben.

Im Netz erhalten die beiden derweil zahlreiche Genesungswünsche. "Das war ein kurzer Schock. Schön zu hören, dass es euch beiden soweit gut geht, ich hoffe, ihr werdet bald wieder fit" oder "Gute Besserung ihr zwei, ich hoffe, euch ist nichts Ernstes passiert", sind nur zwei von vielen Fan-Kommentaren.

Instagram / mikeheiter / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter sind im Krankenhaus, Mai 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

