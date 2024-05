"Ein Prozess": Haben Justin und Jessica Biel Eheprobleme?

Dieses Interview wirft Fragen auf! Justin Timberlakes (43) Welttournee startete vor wenigen Wochen. Die Fans sind happy, doch der Sänger ist dadurch auch längere Zeit von seinen Liebsten entfernt: Jessica Biel (42) und ihren zwei gemeinsamen Kindern. Die Schauspielerin erzählt währenddessen in der TV-Show "The View", wie ihre Ehe derzeit so läuft. "Es ist ein Prozess, an dem man immer arbeiten muss", betont die US-Amerikanerin und hinterlässt die Zuschauer somit mit einem unguten Gefühl. "Man versucht ständig, ein Gleichgewicht zu finden und Zeit füreinander zu finden, in der man sich verbunden fühlt", zeigt sie ehrlich die Herausforderungen auf.

Gerade, wenn einer von beiden viel unterwegs ist, ist die "Eine himmlische Familie"-Bekanntheit besonders dankbar für Zoom und FaceTime! "Für reisende Familien, für alle wirklich, aber für Eltern, die viel unterwegs sind, ist das wirklich hilfreich", führt Jessica aus. Sie und Justin finden also einen Weg, trotzdem viel Kontakt zu haben. Auch wenn ihre Terminkalender ziemlich voll sind.

Schon vor wenigen Monaten meldete sich ein Insider gegenüber Us Weekly diesbezüglich zu Wort und meinte, dass Jessica große Vertrauensprobleme habe. Vor allem, weil Justin schon mal fremd geflirtet hatte. Eine Tour solle ihre Ängste wieder zum Vorschein bringen. Seit 2012 sind sie verheiratet und gelten für viele Fans, trotz einiger Turbulenzen, als Traumpaar. Immer wieder mal wird aber spekuliert, ob sich die beiden trennen könnten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

TheMegaAgency.com / MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, es kriselt? Ja, das klingt so. Nein, in jeder Ehe gibt es mal Höhen und Tiefen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de