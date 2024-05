Update nach Autounfall: Mike Heiter und Leyla geht es gut!

Die Fans von Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) können aufatmen! Der Reality-TV-Star und seine Freundin sorgten am Samstagabend für einen Schock, denn die zwei hatten einen Autounfall. Was genau passiert ist, war bisher nicht bekannt – ebenso wenig, wie es Mike geht. Nun meldet sich sein Kumpel Paco via Instagram zu Wort und gibt ein erleichterndes Update: "Leyla und Mike sind wohlauf und in guten Händen. Die beiden werden sich in Kürze bei euch melden!"

Leyla meldete sich noch am Samstagabend bei ihren Followern. In einem Video sprach sie aus dem Krankenhaus zu ihren Bewunderern und erklärte unter Tränen: "Mike und ich hatten gerade einen Autounfall. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Aber ich hoffe, er kommt gleich zu mir." Damals wusste sie noch nicht, wie es ihrem Liebsten ging. Offenbar war das Pärchen auf dem Weg zu einer Party in Paderborn gewesen.

Mike und Leyla sind seit dem Ende des diesjährigen Dschungelcamps quasi unzertrennlich. Ganz romantisch fragte der ehemalige Love Island-Star die Beauty sogar, ob sie seine Freundin sein wolle. Inzwischen kennen sie auch schon die Eltern des jeweils anderen und planen eine gemeinsame Zukunft.

