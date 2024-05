"Unsichtbare" Heels von Kim Kardashian sorgen für Aufsehen!

Die diesjährige Met Gala hatte einiges zu bieten! Besonders Kim Kardashian (43) sorgte für Aufsehen, denn ihr silbernes Kleid war für viele Fans der Reality-TV-Legende Grund zur Sorge. Das Korsett war so fest gebunden, dass es aussah, als hätte sie Schwierigkeiten beim Atmen gehabt! Jetzt meldet die Unternehmerin sich mit neuen Details zu ihrem Look zurück. Auf Instagram postete sie eine Reihe Fotos, die einen Einblick hinter die Kulissen geben – und ein besonderes Licht auf ihre Schuhe des Abends werfen. Es handelt sich um sogenannte "unsichtbare" Highheels: keine Absätze, aber dafür Plateausohlen aus einem durchsichtigen Material.

Kims Outfit hat schon am Abend der Met Gala für positive, aber auch negative Reaktionen gesorgt. Unter ihrem aktuellen Posting sammeln sich nun ebenfalls Kommentare. Kardashian-Schwester Khloé (39) schrieb: "Dame in Not! Die unsichtbaren Absätze sind wild! Wie hast du das geschafft? Ich wäre definitiv hingefallen!" Und auch Tennisikone Serena Williams (42) kommentierte: "Die Absätze? Ich glaube, ich hätte einen Fehler gemacht und wäre gefallen!" Andere User sind allerdings weniger begeistert. "Das sind die furchtbarsten Schuhe, die ich je gesehen habe" und "Das Korsett und diese Schuhe? Such dir doch bitte einen Kampf aus", sind nur zwei der Fan-Meinungen. In einem Großteil der Kommentare heißt es: "Sie muss so viele Schmerzen gehabt haben."

Dieses Jahr war nicht das erste Mal, dass ein Met-Gala-Look von Kim in der Modewelt polarisierte. Schon vor zwei Jahren sorgte sie für Aufsehen, als sie in einer Robe erschien, die einst Marilyn Monroe (✝36) gehört hatte. Das Kleid wurde von der Hollywood-Legende im Jahr 1962 getragen, als sie Präsident John F. Kennedy (✝46) ein Geburtstagsständchen sang. Weil das Kleid Kim jedoch nicht richtig passte und beinahe kaputtging, musste sie sich einer extremen Diät unterziehen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Füße, 2024

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

