Erschreckend: So heruntergekommen ist Katie Price' Anwesen!

So heruntergekommen ist Katie Prices (45) Villa! Neue Schnappschüsse der Mucky Mansion (auf Deutsch: Schmuddel-Villa), die sich in der Grafschaft Sussex befindet, verdeutlichen: Das Zuhause des einstigen Boxenluders befindet sich in einem desolaten Zustand! Nicht nur der Garten ist komplett verwildert, auch der Pool hat wohl schon bessere Tage gesehen. Auf Fotos, die The Sun veröffentlichte, sieht man des Weiteren riesige Müllberge, die sich in dem verwahrlosten Garten befinden. Doch als ob das nicht schon genug wäre, laut dem Magazin soll ein Brief an Katies Zaun geheftet worden sein, in dem sie aufgefordert wird, auszuziehen!

Die Botschaft des Briefes ist eindeutig: "Das Gericht hat auf Antrag des Klägers einen Haftbefehl für den Besitz der oben genannten Immobilie (Grundstück) erlassen. Ein Haftbefehl gibt einem Gerichtsvollzieher die Befugnis, Sie zu räumen und den Besitz an den Antragsteller zu übergeben." Laut der Mitteilung sollen alle Bewohner des Hauses am 29. Mai geräumt werden. Doch davon will Katie nichts wissen. Kürzlich stellte die Britin in ihrem Podcast "The Katie Price Show" klar: "Mein Haus wird nicht beschlagnahmt, ich werde nicht zwangsgeräumt und ich ziehe auch nicht in einen Wohnwagen".

Katie steckt derzeit in einer finanziellen Schieflage: Das Model hat fast 900.000 Euro Steuerschulden und muss sich daher sogar vor Gericht verantworten. Doch auch die Gerichtstermine scheint die 45-Jährige nicht ernst zu nehmen. So schwänzte sie einen Termin – sie ging lieber auf Reise mit ihrem Freund John Joe Slater. In ihrem Podcast rechtfertigte Katie diese fragwürdige Entscheidung: "Das Gericht wusste, dass ich nicht zu meiner Anhörung gehen würde, weil [...] ich im Moment mental nicht stark genug bin. Ich kann gerade nicht vor den Medien und vor der Öffentlichkeit stehen und mich dem Kreuzfeuer aussetzen."

MEGA Der Pool von Katie Price

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

