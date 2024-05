Nach Prügelvideo: P. Diddy meldet sich erstmals zu Wort!

Am Freitag ging ein erschütterndes Video um die Welt, in dem der US-amerikanische Musiker P. Diddy (54) mutmaßlich auf seine Ex-Partnerin Cassie (37) einprügelt. In einem Video auf Instagram äußert sich der Rapper nun erstmals zu den Vorwürfen. "Es ist so schwierig, über die dunkelsten Zeiten in deinem Leben nachzudenken, aber manchmal muss man das tun", beginnt der Musikmogul seine Stellungnahme. Zum Zeitpunkt der Prügelattacke sei er am Tiefpunkt seines Lebens gewesen. Doch das solle keine Entschuldigung sein: "Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar!" Er wolle jetzt die volle Verantwortung übernehmen und sei von sich selbst angewidert. Zusätzlich kommentiert der Rapper seinen Beitrag mit einem knappen: "Es tut mir wirklich leid."

P. Diddys Entschuldigung trifft bei den Nutzern auf wenig Verständnis. Nach einer halben Stunde hat sein Beitrag bereits knapp 40.000 Kommentare – fast alle davon negativ. Seine Reue kaufen ihm die Fans nicht ab. "Du hättest dich entschuldigen sollen, bevor das Video veröffentlicht wurde. Es ist ziemlich offensichtlich, dass dies kein einmaliger Vorfall war, also warum entschuldigst du dich nur für dein Verhalten in diesem Video - was ist mit allem anderen?", fragt sich nicht nur ein User. Vor allem fordern die Fans eins: P. Diddy soll sich bei Cassie entschuldigen. "Entschuldigung an wen? Du nennst nicht mal ihren Namen!", lautet ein weiterer wütender Kommentar.

Für sein Verhalten wird P. Diddy von den Fans scharf kritisiert. Juristische Konsequenzen wird der Angriff aber wohl nicht nach sich ziehen. Vor wenigen Tagen äußerte sich die Staatsanwaltschaft von Los Angeles zu dem veröffentlichten Video. "Wenn das gezeigte Verhalten im Jahr 2016 stattgefunden hätte, wären wir leider nicht in der Lage, Anklage zu erheben, da das Verhalten jenseits der Zeitspanne stattgefunden hätte, in der eine Körperverletzung verfolgt werden kann", gab die Behörde in den sozialen Netzwerken bekannt.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy

Getty Images P. Diddy, Rapper

