Mit einem Schwert: Cristiano Ronaldo feiert Gründungsfest

Cristiano Ronaldo (38) hat einen traditionellen Look gewählt. Der Profifußballer wechselte Ende 2022 offiziell zum saudi-arabischen Verein Al-Nassr. Im Januar stand er dann das erste Mal für den Klub aus dem Wüstenstaat auf dem Platz. Und bei seinem ersten Spiel konnte das Team direkt einen Sieg einfahren. Jetzt wurde in Saudi-Arabien der traditionelle Gründungstag gefeiert – und Cristiano zelebriert das Fest zusammen mit seinem Klub und einem Schwert in der Hand.

In seiner Instagram-Story veröffentlicht Cristiano die Bilder seines ersten Gründungsfestes. Zusammen mit den Vereinschefs und seinen Teamkameraden wurde der Feiertag gebührend gefeiert. Der gebürtige Portugiese trägt dabei die traditionellen Gewänder seiner neuen Heimat und hält auf einem der Bilder sogar ein Schwert in der Hand. "Alles Gute zum Gründungstag, Saudi-Arabien. Was für ein besonderes Erlebnis, an der Feier mit Al-Nassr teilzunehmen", gratuliert der Sportler begeistert.

Offenbar ist Cristiano bei seinem neuen Klub und in seinem neuen Zuhause mittlerweile richtig angekommen. Doch auch wenn sein erster Auftritt bei Al-Nassr erfolgreich war, sorgt er bei den Fußballfans für Gespött. Als er sich mit einem Foto für die Unterstützung bedankt, fällt den Followern auf, dass er kurz nach der Aufnahme den Ball verfehlte.

Cristiano Ronaldo im Januar 2023

Cristiano Ronaldo, 2015 in Portugal

Cristiano Ronaldo im Januar 2023

