Cristiano Ronaldo stellt klar: Er verlängert bei Al-Nassr

Cristiano Ronaldo (40) hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet. Der Fußballstar hat bestätigt, dass er bei dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr bleiben und seinen Vertrag verlängern wird. "Es wird sich nichts ändern", erklärte der Portugiese nach seinem Triumph mit der Nationalmannschaft in der Nations League, wie BBC Sport berichtet. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen möglichen Wechsel gegeben – diese haben sich nun erübrigt. Damit ist aber auch klar, dass der Portugiese nicht vom 14. Juni bis 13. Juli an der Club-WM in den USA teilnehmen wird. Al-Nassr ist darin nicht vertreten.

Die Gerüchteküche hatte in den vergangenen Wochen kräftig gebrodelt. Cristiano selbst deutete dazu an, dass es durchaus Angebote und Gespräche gegeben habe, seine Entscheidung aber gefallen sei. So wolle der 40-Jährige weiterhin für Al-Nassr kicken und trotz seines Alters seine Karriere nicht allzu bald beenden. "Ich habe nicht mehr viele Jahre zu spielen, aber im Moment fühle ich mich gut", sagte er gegenüber Journalisten. Er wolle das Fußballspielen weiterhin einfach genießen.

Das Hin und Her um seine Zukunft beschäftigt Fans schon eine Weile. Bereits in der Vergangenheit sorgte Cristiano mit Andeutungen für Verwirrung. So erklärte der Sportler vor einigen Tagen auf Social Media: "Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar." Damals rätselten viele, ob er nach einer erfolgreichen Zeit bei Al-Nassr einen Wechsel oder sogar das Ende seiner Karriere anstreben könnte. Nun hat Cristiano aber bewiesen, dass dem nicht so ist.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballspieler

Getty Images Cristiano Ronaldo im Juli 2024

