Deutscher Fan stirbt tragisch während Nations-League-Finale

Beim Nations-League-Finale in der Münchner Allianz Arena kam es zu einem schrecklichen Zwischenfall: Ein Fan stürzte laut dpa während der Verlängerung vom Oberrang etwa acht Meter in die Tiefe und landete auf der Pressetribüne. Rettungskräfte und Ordner schirmten den Bereich sofort ab, während medizinisches Personal alles versuchte, um den Mann zu retten. Doch kurz nach Abpfiff des Spiels wurde bestätigt, dass er noch vor Ort an den Folgen der Verletzungen verstarb. Der Verstorbene stammte aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt derzeit, geht aber von einem tragischen Unfall aus.

Der Vorfall, der sich mitten im spannenden Finalspiel zwischen Spanien und Portugal ereignete, wurde von zahlreichen Augenzeugen beobachtet. Rettungskräfte und Polizisten eilten sofort zur Unglücksstelle. Obwohl der Bereich mit einer Plane abgeschirmt wurde, bekamen Medienvertreter in unmittelbarer Nähe den Vorfall mit und berichteten betroffen darüber. Die ARD- und DAZN-Kommentatoren entschuldigten sich während der Übertragung für ihre bedrückte Stimmung und informierten die Zuschauer über den tragischen Notfall. Sowohl die Fußballstars um Cristiano Ronaldo (40) und Co. als auch die Zuschauer im Stadion blieben von dem Vorfall weitestgehend unberührt, da die Tragödie bis zum Abpfiff nicht öffentlich bekannt wurde.

Nach dem Spiel äußerten sich die Nationaltrainer Spanien und Portugals, Luis de la Fuente und Roberto Martínez (51), sichtlich erschüttert. Beide sprachen der Familie des Verstorbenen ihr tiefstes Mitgefühl aus. "Das zeigt uns, was im Leben wirklich wichtig ist", sagte Spaniens Trainer mit ernster Stimme. Auch die UEFA bedauerte den Vorfall und betonte, dass trotz aller medizinischen Bemühungen das Leben des Fans nicht gerettet werden konnte. Die Gedanken aller Beteiligten seien in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen.

Getty Images Portugals Fußballstars, UEFA Nations League in München

Getty Images Roberto Martínez, Fußballtrainer

