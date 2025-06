Bodyguard schwärmt: So herzlich ist Cristiano Ronaldo privat

Hichman Bukhari, der ehemalige Bodyguard von Cristiano Ronaldo (40), arbeitete vier Jahre lang an der Seite des Fußballprofis und erhielt dabei faszinierende Einblicke in den Alltag des portugiesischen Weltstars. Im Gespräch mit dem spanischen Sender Telecinco schwärmt er nun von seinem früheren Chef: "Er ist der beste Chef, den ich je hatte. Wir haben ein gutes Verhältnis. Er ist ein großartiger Mensch, sehr großzügig." Diese Aussage überraschte viele, da Cristiano in der Öffentlichkeit oft als distanziert wahrgenommen wird. Die Hauptaufgabe des Sicherheitschefs bestand darin, Ronaldo und dessen Familie zu beschützen – ein Job, der dem Bodyguard täglich rund 1000 Euro einbrachte.

Hichman verriet, dass die Arbeit mit Cristiano im Vergleich zu anderen prominenten Klienten weniger gefährlich war. Es habe keine konkreten Mord- oder Entführungsdrohungen gegeben – die eigentliche Gefahr sei vielmehr von Paparazzi oder übermäßig begeisterten Fans ausgegangen. "Er ist eine Berühmtheit, die ständig Drohungen von Fanatikern oder Leuten ausgesetzt ist, die ihm sein Vermögen stehlen wollen", erklärte der Bodyguard. Trotz einiger "dummer Zwischenfälle", wie er sie nennt, sei nichts Gravierendes vorgefallen. Im Ernstfall habe jedoch stets oberste Priorität gehabt, Ruhe zu bewahren und Ronaldo sowie seine Familie in Sicherheit zu wissen.

Obwohl Cristiano in der Öffentlichkeit oft als unnahbar erscheint, machen diejenigen, die regelmäßig mit ihm arbeiten, offenbar ganz andere Erfahrungen. Hichman beschreibt seinen ehemaligen Arbeitgeber als warmherzig und bodenständig – Eigenschaften, die bei jemandem mit seinem Bekanntheitsgrad nicht selbstverständlich sind. Für Hichman war die Zusammenarbeit nicht nur ein Job, sondern auch eine lehrreiche Zeit. Ronaldo ist nicht nur als einer der besten Fußballer der Welt bekannt, sondern auch als engagierter Vater, dem die Sicherheit und das Wohl seiner Familie besonders am Herzen liegen. Dieses Bild des Familienmenschen steht im Kontrast zu seinem Image als weltberühmter Star und zeigt eine sehr persönliche Seite des Fußballers.

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Tochter Bella im April 2025

