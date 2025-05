245 Millionen Euro: Er ist der reichste Sportstar der Welt

Cristiano Ronaldo (40) hat es wieder mal geschafft – er übertrifft alle! Der Fußballstar führt zum bereits dritten Mal in Folge die renommierte Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt an. Mit beeindruckenden Gesamteinnahmen von umgerechnet 245 Millionen Euro in den vergangenen zwölf Monaten setzt er neue Maßstäbe. Als Sportler, Unternehmer und Gesicht diverser Werbekampagnen ist das wohl kein Wunder. Diese Summe wurde bisher nur vom ehemaligen Boxweltmeister Floyd Mayweather Jr. (48) übertroffen – er glänzte zwischen 2015 und 2018 mit satten Einnahmen von umgerechnet 268 Millionen Euro.

Neben Cristianos Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al Nassr im Jahr 2023 sorgen Sponsorenverträge und seine gigantische Reichweite auf Instagram – mit 653 Millionen Followern – für ein lukratives Einkommen. Nach ihm auf der Forbes-Liste folgt Stephen Curry (37). Der NBA-Star nahm satte 139 Millionen Euro ein. Auf Platz drei landet der britische Boxer Tyson Fury (36) – seine verdienten 130 Millionen Euro können sich ebenfalls sehen lassen. Dahinter steht Footballprofi Dak Prescott (31) mit 122 Millionen Euro. Lionel Messi (37) fiel mit 120 Millionen Euro auf Platz fünf zurück – der Inter-Miami-Star kann mit dem Gehalt seines langjährigen Konkurrenten Cristiano nicht mehr mithalten.

Cristiano ist inzwischen mehr als nur ein gefeierter Sportstar – er will mehr. So ist er in die Filmbranche eingestiegen. "Dies ist ein aufregendes Kapitel für mich, denn ich freue mich auf neue Unternehmungen", schwärmte der 40-Jährige gegenüber Variety im April. Gemeinsam mit dem Regisseur Matthew Vaughn (54) gründete der Portugiese das Independent-Studio UR*Marv. Zwei Filme wurden unter dem Label bereits abgedreht – ein weiterer soll bald folgen. Alle drei Streifen bilden eine Filmreihe. Welches Genre und wer darin mitspielt, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Lionel Messi im September 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez

