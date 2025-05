Experte analysiert Cristiano Ronaldos Beauty-Transformation

Cristiano Ronaldo (40) feierte in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag – ein Meilenstein, der Fußballfans wie Beauty-Experten gleichermaßen zum Staunen brachte. Schließlich scheint der Sportler, der mit Real Madrid seine größten Erfolge feierte, in den letzten Jahren kaum einen Tag gealtert zu sein. Dennoch kursieren in den sozialen Netzwerken aktuell zahlreiche Fotos aus den Anfangszeiten des Profikickers, die zeigen: Der heutige Superstar sah als junger Mann noch ganz anders aus – vor allem Cristianos Gesicht und sein berühmtes Lächeln hätten sich mit den Jahren deutlich gewandelt, so die Fans. Laut einem von Bild zitierten Experten wurde für diesen makellosen Look auf ganz unterschiedliche Arten nachgeholfen – unter anderem mit einer Nasenkorrektur und einer Eigenhaartransplantation.

"Die sehr feine und kleinporige Haut lässt auf 'Glow-Behandlungen' mit Vitamin C und Hyaluron schließen", urteilt der Facharzt und vermutet bei Cristiano zudem den Einsatz von Botox rund um die Augen. Diese kosmetischen Eingriffe könnten den jugendlichen Glanz und die faltenfreie Erscheinung des Stars erklären. Auffälliger ist nur noch der Wandel seiner Zähne: Wo früher eine Zahnspange und leicht verfärbte, schiefe Zähne zu sehen waren, strahlt heute ein makelloses, fast unnatürlich weißes Lächeln. Der deutliche Unterschied zwischen Cristianos Mimik aus den Anfangszeiten und heute ist kaum zu übersehen – eine typische Anpassung an die oft fragwürdigen Anforderungen einer Szene, die zunehmend auf Perfektion setzt.

Trotz oder gerade wegen dieser Transformationen bleibt Cristiano ein Superstar mit großer Medienpräsenz. Erst vor Kurzem sorgte der Portugiese während des Aufwärmens vor einem Spiel von Al Nassr für Lacher, als er seinen eigenen Doppelgänger im Publikum mit den Worten "Du bist sehr hässlich!" auf die Schippe nahm – eine Szene, die zeigt, wie selbstironisch der ansonsten so perfektionistische Kicker mit seinem Image umgeht. Viele Fans erinnern sich noch an die Zeit, als Cristiano mit Zahnspange auf dem Spielfeld stand, sich im Laufe der Jahre aber zum absoluten Style-Vorbild wandelte. Sein Ehrgeiz, das Beste aus sich herauszuholen, spiegelt sich damit offenbar nicht nur in Torrekorden und Titeln wider, sondern auch in seinem Äußeren.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Januar 2023

Getty Images Fußballer Christian Ronaldo im Februar 2004 in Liverpool

